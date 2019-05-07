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Савик Шустер вернулся в Украину

Он намерен провести переговоры о новом телепроекте.

Савик Шустер вернулся в Украину
Савик Шустер
Фото: strana.ua

Журналист и телеведущий Савик Шустер 6 мая прилетел рейсом Рим-Киев в аэропорт Борисполь.

Шустер вышел через зал официальных делегаций в терминале В, пишет Страна.

Сообщается, что Шустер намерен провести переговоры о новом телепроекте в Украине на одном из новостных телеканалов, а также прозондировать вопрос по своим уголовным делам.

Шустер заявил журналистам, что в Украину прибыл ненадолго - возможно, на неделю. По его словам, основной целью визита является встреча с давним бизнес-партнером Павлом Елизаровым. Также Шустер намерен прояснить ситуацию с открытыми в Украине судебными разбирательствами.

В интервью изданию телеведущий заявил, что в настоящий момент живет в одной из стран Азии. Возвращаться к работе в журналистике он пока не готов, но, вместе с тем, полностью от идеи о создании телеканала не отказался.

Шустер заявил, что когда у него будет свой канал, то он позовет туда работать Коломойского.

Напомним, в конце 2016 года Савик Шустер заявил о закрытии собственного телеканала из-за нехватки денег. Перед этим ему аннулировали разрешение на работу в Украине, но запрет на трудоустройство Шустера был снят судом.

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