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Пьяный депутат Яготынского горсовета сбил насмерть двух людей

Погибшие - отец и сын - ехали на мотоцикле.

Пьяный депутат Яготынского горсовета сбил насмерть двух людей
Фото: колаж РБК-Україна

В Киевской области пьяный водитель на автомобиле Chevrolet Niva совершил столкновение с мотоциклом, в результате мотоциклист и его пассажир (отец и сын) погибли на месте. Полиция установила, что 32-летний водитель, совершивший наезд, является депутатом Яготинского горсовета, сообщает региональное управление полиции.

ДТП произошло в понедельник около 18.00 на участке дороги между городом Яготин и селом Сотниковка.

По информации полиции, водитель автомобиля Chevrolet Niva, управляя в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с мотоциклом Jawa. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, 32 и 57 лет, от полученных травм погибли на месте.

Установлено, что в момент ДТП алкоголь в крови водителя-нарушителя составил 2,0 промилле. Водитель задержан, с места аварии изъяты автомобиль и мотоцикл, которые помещены на площадку временного задержания транспортных средств.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

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