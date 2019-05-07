Правоохранители Киевской области ликвидировали законспированный наркоканал из оккупированного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

6 злоумышленников с четким распределением ролей между собой с августа 2018 года поставляли метадон из оккупированного Донецка на территорию Киева и области.

Фото: kv.npu.gov.ua

По их месту жительства было обнаружено и изъято 500 грамм метадона, 400 таблеток «Димедрола» и 140 таблеток «Соната». Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам «черного рынка» составила около 1 млн. гривен.

Фото: kv.npu.gov.ua

Чтобы разоблачить группу наркоторговцев, полиция провела 15 контрольных закупок для документирования их деятельности.

Организатором группировки оказалась 25-летняя жительница Киево-Святошинского района. Девушка контролировала снабжение и сбыт наркотических средств, а также финансовый оборот.

Фото: kv.npu.gov.ua

Во время обысков по ее месту жительства, полицейские обнаружили и изъяли метадон, деньги, банковские карты и телефоны, с помощью которых осуществлялась связь с покупателями наркотиков и членами группировки.

Фото: kv.npu.gov.ua

Дома у 41-летнего киевлянина, который был оптовым сбытчиком, было изъято 30 расфасованных и подготовленных к продаже полиэтиленовых пакетиков с метадоном, 14 мобильных телефонов, а также 22 000 гривен, полученных от продажи наркотиков, а также пистолет и гранату «РГО».

Жители Киева, 35-летний мужчина и 41-летняя женщина - сбывали наркотики с помощью закладок. У них также изъяли фасованный метадон, таблетки «Сонат» и «Димедрол», мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и деньги, полученные от продажи наркотических средств.

Поставщиками наркотиков оказались жители Донецка - 54-летняя женщина и 28-летний мужчина. Сейчас решается вопрос об объявлении их в розыск и задержании.

Все остальные участники группировки задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. На данный момент продолжается следствие.

Напомним, в конце апреля в Киеве и области правоохранители разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскими.

Преступники обманом вербовали украинцев на "высокооплачиваемую работу" и перемещали их в Российскую Федерацию или Молдову. На самом деле злоумышленники заставляли граждан изготавливать и сбывать особо опасные психотропные вещества как на территории иностранного государства, так и в Украине.

Правоохранители установили, что лидеры группы - 23-летний полицейский полка полиции особого назначения №2 ГУНП в Киеве и 31-летний житель села Софиевская Борщаговка.

Пособниками по уголовному делу оказались 24-летний следователь, лейтенант полиции Киево-Святошинского ОП ГУНП в Киевской области, 21-летний оперуполномоченный СКП, лейтенант полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области и 22-летний бывший сотрудник криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области . А также еще 9 гражданских лиц в возрасте от 18 до 28 лет.