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Полиция задержала руководителя федерации рафтинга, ответственного за перевозку белорусских туристов

Водитель грузовика, упавшего в реку, взят под стражу.

Полиция задержала руководителя федерации рафтинга, ответственного за перевозку белорусских туристов
Фото: wildtour.com.ua

Национальная полиция задержала руководителя общественной организации "Федерация рафтинга Прикарпатья", которая дала разрешение на перевозку белорусских туристов в грузовике. Об этом сегодня сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет "Интерфакс-Украина".

"52-летнего руководителя задержали правоохранители в Коломые, где расположена организация по рафтингу", - сказал Тракало.

По его словам, руководитель "Федерации рафтинга Прикарпатья" задержан в порядке ст.208 УПК Украины, начато досудебное расследование по ст.287 Уголовного кодекса Украины - ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Согласно данным госреестра, руководителем организации является Виктор Кавацюк.

Накануне суд взял под стражу водителя грузовика.

Напомним, 6 мая в Ивано-Франковской области грузовик с туристами перевернулся и упал в реку Черный Черемош с высоты 40 метров. Припадении погибли три человека, 11 получили ранения. Позже полиция установила, что водитель грузовика был в состоянии опьянения и не справился с управлением при подъеме на гору.

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