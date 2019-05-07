Он отметил, что вопрос состояния дорог особо острый для Черкасской области.

Посол Канады в Украине Роман Ващук застрял на автомобиле в грязи в Черкасской области. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня). Спасибо Руслану из села Буда, который вытолкнул и вывел нас из нашей колеи", - написал посол.

Фото: Роман Ващук

Также Роман Ващук выложил фото остановки с надписью на ней "Где дорога?".

Фото: Роман Ващук

Посол отметил, что этот вопрос особо острый для Черкасской области.

Напомним, в марте 209 года эксперт по развитию транспорта, экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава сказал, что в Украине более 90% дорог нуждаются в капитальном ремонте. Он подчеркнул, что на капитальный ремонт украинских дорог нужен триллион гривен.

Весной 2018 года в Украине была принята государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы, она предусматривает выделение 300 млрд гривен.