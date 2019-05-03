Экс-мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что проголосовал на выборах, которых на самом деле не было

В Англии и Северной Ирландии 2 мая прошли местные выборы, но в его районе выборы не проходили.

Экс-мэр Лондона, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что 2 мая сходил на местные выборы. Но в его районе выборы не проходили, пишет ВВС.

За пару часов до закрытия участков Борис Джонсон написал в Твиттере: "Только что проголосовал за Консервативную партию на местных выборах. И вы обязательно проголосуйте! У вас два часа, чтобы пойти и проголосовать!"

Политик тут же стер твит, потому что фолловеры моментально сообщили ему: "Борис, в твоем районе выборов нет".

Джонсон - депутат парламента от лондонского округа Аксбридж и Южный Райслип, где, по официальным данным, и живет, а в Лондоне в этот день выборов не было: в столице муниципальные советы выбирали в прошлом году.

В Англии и Северной Ирландии 2 мая прошли местные выборы, и Консервативная партия Бориса Джонсона "понесла на них тяжелые потери", отмечает издание.

В защиту Джонсона выступил политический обозреватель газеты Times Генри Зеффман. Он напомнил, что у Джонсона есть второй дом в графстве Оксфордшир, и, возможно, политик голосовал там.

На вопросы фолловеров, почему же Джонсон сам не дал это разъяснение, а просто стер твит, Зеффман предположил, что депутат вдруг понял, что будет не очень красиво признаться, что он на самом деле не живет в своем округе.