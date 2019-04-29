Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню про коня.

Текст Бердымухамедов написал сам, музыку — его внук Керимгулы, который также аккомпанировал и подпевал деду. Сам президент пел и играл на гитаре.

Видео выступления политика было опубликовано на YouTube.

Бердымухамедов исполнил песню в рамках национального праздника — Дня туркменского скакуна. Это событие ежегодно отмечается в стране в последнее воскресенье апреля. Праздник посвящен ахалтекинской лошади — древнейшей из культурных пород лошадей, которая была выведена на территории современной Туркмении около пяти тысяч лет назад.

Ахалтекинские скакуны являются национальным достоянием Туркменистана, а коневодство контролируется лично президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, который является одновременно коневодом и наездником.

Полуофициальное издание "Туркменпортал" пишет, что президент Бердымухамедов также исполнил эту песню перед посетителями Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса.

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял поздравления с Национальным праздником туркменского скакуна от руководительского корпуса страны, а затем на расположенной возле здания ипподрома сцене вместе с внуком Керимгулы исполнил песню «Ровач». Её слова уже знакомы туркменистанцам – это одноимённое стихотворение главы государства, которое он посвятил жеребёнку, родившемуся в первый день Года «Туркменистан – Родина процветания», а музыку к ним написал внук Президента", - так описывает издание это событие.