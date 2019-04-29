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​Уволен начальник базы Гуантанамо

Командование США потеряло уверенность "в его способности к управлению".

​Уволен начальник базы Гуантанамо
Фото: EPA/UPG

Военно-морские силы США уволили начальника военной базы Гуантанамо контр-адмирала Джона Ринга, пишет CNN со ссылкой на Минобороны США.

Ринг был уволен в связи с "потерей уверенности в его способности к управлению". Его отстранили от должности по итогам расследования, которое началось в марте. Подробности расследования не разглашаются.

Ринга временно заменит бригадный генерал Джон Хасси.

На военно-морской базе Гуантанамо, которую США арендуют у Кубы, с 2002 года находится одноименная тюрьма для подозреваемых в терроризме. В настоящее время в ней находятся 40 заключенных.

Барак Обама намеревался закрыть его еще в 2009 году, сразу вступления в должность президента. Освобождение заключенных затянулось во многом из-за того, что Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы, воспротивился тому, что бывшие узники останутся на американской земле.

Дональд Трамп решил не закрывать Гуантанамо.

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