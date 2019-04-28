​В Германии произошло ДТП с участием более 50 машин

В федеральной земле Тюрингия, Германия, на автобане A71 произошла авария с участием большого количества автомобилей.
Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на немецкое радио MDR.
Ausführlich: Massenunfall auf #A71 bei #Schwarza. Über 50 Fahrzeuge verwickelt. Mehrere Verletzte. https://t.co/scQGmtib6U— MDR THÜRINGEN (@mdr_th) April 28, 2019
Причиной масштабного ДТП стал внезапный град, который привел к образованию ледяной корки на дорожной поверхности. Водители, как оказалось, не были готовы к такому изменению обстановки.
В результате автомобили начали ударяться друг в друга. Некоторые потеряли контроль и въехали в забор.
По меньшей мере четыре человека получили серьезные ранения, 21 - легкие травмы.
Для спасения пострадавших были задействованы два вертолета.
Напомним, в ноябре 2018 года в Китае произошло ДТП с участием 31 авто. Тогда погибли 15 человек.