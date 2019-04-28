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​В Германии произошло ДТП с участием более 50 машин

Причиной аварии стал внезапный град и гололедица.

В федеральной земле Тюрингия, Германия, на автобане A71 произошла авария с участием большого количества автомобилей.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на немецкое радио MDR.

Причиной масштабного ДТП стал внезапный град, который привел к образованию ледяной корки на дорожной поверхности. Водители, как оказалось, не были готовы к такому изменению обстановки.

В результате автомобили начали ударяться друг в друга. Некоторые потеряли контроль и въехали в забор.

По меньшей мере четыре человека получили серьезные ранения, 21 - легкие травмы.

Для спасения пострадавших были задействованы два вертолета.

Напомним, в ноябре 2018 года в Китае произошло ДТП с участием 31 авто. Тогда погибли 15 человек.

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