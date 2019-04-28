​В Нью-Йорке посреди дня из арт-галереи вынесли скульптуру стоимостью $16 тысяч

В Нью-Йорке посреди дня грабитель вынес из художественной галереи скульптуру французского художника Фреда Алларда стоимостью $16 тыс. Она представляет собой корзинку с покупками, выполненную из золота и наполненную серебряными бутылками.
Как сообщает CNN, ограбление произошло 25 апреля около 16:30 по местному времени в галерее Bartoux на Манхэттене.
Подозреваемым оказался 61-летний мужчина по имени Золтан Генк (Zoltan Genc). Его задержали через несколько дней и предъявили обвинение в краже.
"Подозреваемый оказался в нужном месте в неправильное время. Мы очень серьезно относимся к ситуации и принимаем меры предосторожности для усиления безопасности галереи и наших сотрудников", - говорится в заявлении галереи.
🚨 WANTED for questioning in regard to a GRAND LARCENY that occurred on Thursday, 4/25, at 4:30pm at @GaleriesBartoux (104 Central Park South.) An individual stole a sculpture by artist Fred Allard, valued at $16,000. Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips. Calls are confidential. pic.twitter.com/68Q6hYq5rd— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 27, 2019