​В Нью-Йорке посреди дня из арт-галереи вынесли скульптуру стоимостью $16 тысяч

В Нью-Йорке посреди дня грабитель вынес из художественной галереи скульптуру французского художника Фреда Алларда стоимостью $16 тыс. Она представляет собой корзинку с покупками, выполненную из золота и наполненную серебряными бутылками.

Как сообщает CNN, ограбление произошло 25 апреля около 16:30 по местному времени в галерее Bartoux на Манхэттене.

Подозреваемым оказался 61-летний мужчина по имени Золтан Генк (Zoltan Genc). Его задержали через несколько дней и предъявили обвинение в краже.

"Подозреваемый оказался в нужном месте в неправильное время. Мы очень серьезно относимся к ситуации и принимаем меры предосторожности для усиления безопасности галереи и наших сотрудников", - говорится в заявлении галереи.