19-летний парень открыл стрельбу в синагоге в Калифорнии

В городе Поувэй (штат Калифорния, США) мужчина открыл стрельбу в синагоге. Одна женщина погибла, трое людей пострадали. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа полиции округа Сан-Диего.

Инцидент произошел в 11:30 утра по местному времени (20:30 по киевскому времени) в синагоге Chabad Way.

Как уточнил шериф местной полиции на встрече с журналистами, преступник вошел в синагогу перед тем, как там должно было начаться праздничное богослужение по случаю праздника Песах.

"Мужчина начал стрелять из полуавтоматической винтовки AR-15, ранив четверых, в том числе попав в руку раввину. Его жизнь, а также двоих других раненых - девушки-подростка и взрослого мужчины, - сейчас вне опасности. От последствий ранения в больнице скончалась пожилая женщина", - пишет "Немецкая волна".

Во время нападения поблизости оказался сотрудник полиции, не несший службу, он выстрелил в преступника, когда тот обратился в бегство, попав при этом в его машину.

По информации NBCnews, задержанным оказался житель Сан-Диего - 19-летний Джон Т. Эрнест.

Пользователь под таким именем за несколько часов до нападения опубликовал на крайне правом сайте открытое антисемитское письмо почти идентичное тому, которое оставил Брентон Таррант за несколько часов до открытия огня в мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия в марте 2019 года.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее "преступлением, совершенным из ненависти".

CNN отмечает, что в городе Поувэй проживают 48 тысяч человек. В нем один из самых низких уровней преступности в штате.

Напомним, Напомним, 15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети - "Аль-Нур" в центре города и на мечеть в пригороде Линвуд. В результате терактов погибли 49 человек, еще один скончался позже в больнице.

Нападавшим оказался 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, он в течение 17 минут транслировал все происходящее через соцсети. Он оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором он заявил, что является "28-летним белым австралийцем и расистом".