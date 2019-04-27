Байден собрал рекордную сумму в первый день президентской кампании

Бывший вице-президент США Джо Байден собрал 6,3 млн долларов за первые 24 часа после того, как объявил о своем участии в президентской гонке 2020 года.

Об этом сообщили представители избирательной кампании, пишет "Немецкая волна".

Сумма собрана благодаря 97 тысячам жертвователей в 50 штатах и является рекордной для участвующих в гонке 2020 года демократов, подчеркнули представители бывшего вице-президента.

Ранее демократ Бето О’Рурк собрал за аналогичный период 6,1 млн долларов, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - немногим менее шести миллионов.

Байден стал уже 20-м членом Демократической партии США, объявившим об участии в президентской гонке.

Байден восемь лет занимал пост вице-президента при президенте-демократе Бараке Обаме и с 2014 года плотно занимался ситуацией в Украине. В 2015 году он как-то пошутил, что общается с президентом Украины Петром Порошенко больше, чем с собственной женой.

Весной 2016 года под давлением Байдена был уволен генпрокурор Виктор Шокин.

Сейчас Байдену 76 лет, и в случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом США.