На Шри-Ланке произошло еще три взрыва и перестрелка при задержании подозреваемых

На востоке Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три взрыва, а также произошла перестрелка. В результате антитеррористической операции, которая сегодня проходит в стране, задержаны 70 человек из числа 140 подозреваемых в причастности к воскресным терактам. Об этом сообщает CNN.

Информации о жертвах на данный момент нет.

К антитеррористической операции привлечены 6 междунардных агентств. Сегодня правоохранители проводят поисковые рейды и обыскивают "каждое домохозяйство", сообщил президент страны Майтрипала Сирисена. При обыске в пяти домах обнаружены флаги "Исламского государства" и заготовки для бомб.

В стране сохраняется режим чрезвычайного положения и коментантских час. В связи с трагедией в эти выходные в храмах отменили богослужения. Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим приняты дополнительные меры безопасности.

Кроме того, посольство США предупредило, что в предстоящие выходные могут последовать новые атаки на Шри-Ланке на религиозные здания.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошло 8 взрывов, в том числе - в католических храмах во время утренней службы и в пятизвездочных отелях. Несколько вызрывов совершили смертники. В результате теракта погибли 253 человека, более 400 получили ранения. Ответственность за атаку взяли на себя террористы "Исламского государства".