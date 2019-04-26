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​КНДР предъявила США счет за "лечение" впавшего в кому американского студента

22-летний Отто Уормбир умер в июне 2017 после того, как был доставлен из КНДР в состоянии комы со следами пыток на теле.

​КНДР предъявила США счет за "лечение" впавшего в кому американского студента
Отто Уормбир (архивное фото)
Фото: EPA/UPG

Власти КНДР предъявили США счет за лечение американского студента Отто Уормбира, который отбывал в этой стране тюремное наказание и после транспортировки в США скончался.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

За пребывание Уормбира в северокорейской больнице КНДР требует 2 млн долларов. Пхеньян утверждает, что, перед тем как власти разрешили отправить Уормбира на родину, представитель США подписал обязательство выплатить эти деньги.

Два знакомых с ситуацией источника газеты сообщили, что представитель США, направленный в КНДР с целью добиться освобождения студента, действительно по поручению президента Дональда Трампа подписал соглашение об оплате медицинского счета. Затем соответствующее решение поступило в министерство финансов США, в 2017 году счет оставался неоплаченным.

Между тем, по словам отца погибшего, Фреда Уормбира, его семья не получала никаких больничных счетов из КНДР.

Напомним, 22-летний Отто Уормбир умер в июне 2017 года вскоре после того, как был доставлен из КНДР в США в состоянии комы со следами пыток на теле.

В Северную Корею он приехал в декабре 2015 года в составе туристической группы из Китая. В январе 2016 года его задержали в аэропорту Пхеньяна при попытке вывезти пропагандистский плакат. Суд КНДР признал его виновным в "преступлении против государства" и приговорил к 15 годам принудительных работ. Незадолго до оглашения приговора состоялась пресс-конференция, на которой Уормбир в слезах просил прощения у северокорейского народа, назвав попытку похитить плакат "самой ужасной ошибкой в жизни".

В декабре 2018 года суд в Вашингтоне признал КНДР виновной в пытках, захвате заложника и внесудебной казни американца и обязал Пхеньян выплатить компенсацию в размере более 500 млн долларов. Но это решение имеет лишь символическое значение, поскольку в США отсутствуют механизмы для взыскания компенсации с Северной Кореи. У КНДР также нет имущества в США, которое можно было бы арестовать в качестве обеспечительной меры.

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