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Посол Германии в США лоббировала смягчение санкций против России, - Bild

По мнению Эмили Хабер, санкции подорвут развитие импорта сжиженного газа, на которое делают ставку США.

Посол Германии в США лоббировала смягчение санкций против России, - Bild
Посол Германии в США Эмили Хабер
Фото: deutschland.de

Посол Германии в США Эмили Хабер в марте написала несколько писем членам Конгресса США с просьбой не ужесточать санкционную политику в отношении России.

Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что Хабер также просила сенаторов прекратить угрожать двум российским предприятиям в Германии дальнейшими ограничениями. Говоря от имени немецкого правительства, она заявила, что новые санкции "могут повлиять на энергетическую безопасность Европы". По ее словам, для процветания Германии и Европы необходим "как сжиженный газ, так и российский трубопроводный газ".

Хабер выразила обеспокоенность тем, что под санкции может попасть терминал сжиженного газа в Ростоке из-за того, что пакетом акций в нем владеет российская фирма "Новатэк". По мнению Хабер, санкции подорвут развитие импорта сжиженного газа, на которое делают ставку США.

Один из сотрудников Конгресса в комментарии Bild рассказал, что там "были шокированы" этими письмами.

Напомним, в начале апреля в комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы изменили документ, который мог позволить снять санкции с России.

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