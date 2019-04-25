Российский рубль рекордно подешевел после решения Путина по Донбассу

Отмечается, что рубль слабеет на фоне падения валют развивающихся стран и растущих геополитических рисков.

Российский рубль резко дешевеет на Московской бирже второй день подряд на фоне синхронного падения валют развивающихся стран и растущих геополитических рисков после решения президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины.

Об этом сообщает finanz.ru.

Отмечается, что после скачка на 64 копейки в среду, за три часа торгов четверга курс доллара поднялся еще на 56 копеек - до 64,88 рубля. Менее чем за два дня рубль потерял 1,8%, чего рынок не видел с декабря прошлого года, и ликвидировал весь, который копил предыдущие две недели.

Курс евро, во вторник падавший до минимума с августа прошлого года, вырос с тех пор на 78 копеек, до 72,2 рубля.

Аналитик российского Промсвязьбанка Михаил Поддубский отметил, что рубль слабеет вместе с такими валютами: бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд и турецкая лира, которые подешевели на 0,8-1,8% накануне и продолжают снижаться.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.