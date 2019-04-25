Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"

Наркоторговцы научили птицу кричать, как только на горизонте появлялись полицейские.

Бразильская полиция в ходе рейда на пару наркоторговцев полицейские "задержали" попугая, который был обучен "стоять на шухере" и предупреждать преступников о появлении правоохранителей.

Об этом сообщает The Guardian.

Попугая изъяли в бразильском штате Пиауи. Как только полицейские приблизились к нему, он начал кричать "Мама! Полиция!".

Бразильский журналист, который видел "арестованного" попугая, назвал его супер послушным существом, которое сидело совершенно тихо после того, как его "задержали".

Попугая передали в местный зоопарк. Там он несколько месяцев будет учиться летать, а потом его выпустят.

Также отмечается, что это не единственный случай, когда животные становятся причастными к торговле наркотиками в Бразилии.

Напомним, 4 апреля 2019 года житомирский погранотряд задержал на белорусской границе 45-летнего гражданина Украины, который пытался пронести в соседнюю страну ящик с десятками попугаев. Птиц он нес в самодельном ящике-рюкзаке, где в шести картонных коробках находились около 150 попугаев.