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В Шотландии намерены провести повторный референдум о независимости

Большинство шотландцев высказались против "Брексита".

В Шотландии намерены провести повторный референдум о независимости
Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен
Фото: EPA/UPG

Шотландское правительство в ближайшее время представит законопроект о проведении до 2021 года нового референдума о независимости региона от Великобритании. Об этом заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен в среду, 24 апреля, выступая перед депутатами парламента в Эдинбурге, передает DW.

Если Великобритания выйдет из состава Евросоюза, "выбор между "Брекситом" и будущим Шотландии как независимой европейской нации" должен быть сделан до завершения легислатурного периода регионального парламента в мае 2021 года, пояснила Стерджен.

Для проведения нового референдума о независимости Шотландии необходимо получить одобрение правительства в Лондоне, которое считает, что в настоящее время такой плебисцит проводить не стоит, отмечает информагентство AP.

На первом референдуме по этому вопросу в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. В то же время, 23 июня 2016 года в ходе референдума о выходе Великобритании из Евросоюза 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. После этого Стерджен снова заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства.

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Однако позднее Стерджен временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить "Брексит".

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