25 апреля во Владивостоке он встретится с Путиным.

Фото: EPA/UPG

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на приграничную станцию Хасан Хасанского района Приморского края.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Ким Чен Ын прибыл на Хасан и вышел из поезда", - сказал собеседник агентства.

На видеозаписи встречи северокорейского лидера встречают девушки в русских народных костюмах с караваем. Ким Чен ЫН одет в черный длинный плащ, на голове у него черная шляпа. Его сопровождает северокорейская делегация, министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Каравай, который предложили ему девушки, Ким Чен Ын пробовать не стал.

На станции Хасан находится дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена". Этот дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По пути в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток, где 25 апреля пройдет встреча лидера КНДР с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, этот визит в РФ станет первым для Ким Чен Ына - раньше в России он никогда не был.