Кремль отказался поздравить Зеленского

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях. Потому что нужно судить по конкретным делам".

Кремль отказался поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Потому что нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам. Тем более - давайте исходить из того, что пока нет официальных результатов выборов, которые просто еще не подведены", - сказал он.

Песков добавил, что легитимность выборов на Украине была поставлена под вопрос, "когда не была предоставлена возможность проголосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в Российской Федерации".

В то же время победу Зеленского уже признали США, Евросоюз и многие другие страны мира.

Напомним, что официальный Кремль последние пять лет фактически игнорировал президента Петра Порошенко. Путин не поздравлял его ни с победой на выборах, ни с Днем Независимости Украины и другими праздниками.

Контакты сводились к телефонным разговорам и нескольким встречам в "нормандском формате".