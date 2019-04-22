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Выборы были проведены с уважением фундаментальных свобод, - ОБСЕ

Президент парламентской ассамблеи ОБСЕ назвал их соревновательными.

Выборы были проведены с уважением фундаментальных свобод, - ОБСЕ
Фото: EPA/UPG

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает выборы Президента соревновательными и проведенными с уважением к фундаментальным свободам. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели на пресс-конференции в Киеве.

"Выборы-2019 в Украине были соревновательными и проведены с уважением к фундаментальным свободам. Упорядоченная передача власти должна обеспечить укрепление демократических институтов и их подотчетности", - сказал он.

Также Церетели подчеркнул, что в ходе избирательной кампании не было серьезной дискуссии по поводу экономических и социальных проблем, которые интересуют людей.

"Мы оцениваем эти выборы позитивно. Несмотря на некоторые организационные вопросы, были большие улучшения в подсчете голосов и подведении итогов по сравнению с 1-м туром", - утверждает дипломат.

Напомним, ЦИК обработала уже 99,27%. Владимир Зеленский лидирует с большим отрывом - 73,2%, у Порошенко - 24,4%.

С сегодняшнего дня ЦИК начала прием оригинальных бумажных протоколов. Результаты выборов будут объявлены не позднее 1 мая.

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Источник: "Украинские новости"
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