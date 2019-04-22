Голосування за кордоном: де голосував Олег Винник і де виявлена "порохоботська республіка"

За межами України була відкрита 101 виборча дільниця – усі вони склали закордонний виборчий округ, де проголосувало 59 тис 830 виборців. Перемогу тут отримав діючий президент Петро Порошенко - за нього проголосувало 54.73% (32.749 виборців).

Фото: EPA/UPG Голосування на дільниці в Бішкеку, Киргизтан, 21 квiтня 2019.

Натомість Володимир Зеленський отримав 43.78% (26.196 голосів). За нього проголосувало більшість в Азербайджані, Аргентині, Грузії, Латвії, Литві, Естонії, Білорусі, Вірменії, Естонії, Молдові, Польщі, Марокко, Киргизії, Казахстані, Перу, Словаччині, Сербії, Перу, Туркменістані, Тунісі, Угорщині, Бразилії, Чехії, а також Катарі, Йорданії, Конго і на Кубі.

Першою відкрилася для голосування Австралія. В Канберру і Сідней приїзжали українці з Мельбурна, щоб віддати свій голос за майбутнє України, долаючи машинами та навіть мотоциклами понад 1500 км.

Посол України в Австрії Олександр Щерба подякував нашому співвітчизнику письменнику Славу Астроффу, який ЗАВЖДИ голосує незважаючи на обмежені фізичні можливості. А також закликав українців "не впадати в український гріх самоїдства".

Попри святковий сонячний день українці Німеччини численно завітали на виборчі дільниці: 6960 українців взяли участь у голосуванні - Берлін (1669), Мюнхен (1824), Дюссельдорф (1528), Франкфурт (1021), Гамбург (918)

В Берліні голосував навіть співак Олег Винник.

Приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні - щойно проголосував зірковий співак Олег Винник! Die Stimmung steigt ) pic.twitter.com/rKukkwkQtf — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 21, 2019

Українцівіддали свій голос переважно Петру Порошенку.

«Схоже, що в США президентом України залишиться Петро Порошенко і тут буде оголошена незалежна порохоботська республіка))», - написала український журналіст в Нью-Йорку Катерина Лісунова.

Polling station in Washington DC, #USA, was closed



Закордонна виборча дільниця при Посольстві України у Вашингтоні завершила свою роботу. Дякуємо усім, хто допомагав роботі дільничній виборчій комісії у 2-му турі виборів Президента України



Фотодайджест: https://t.co/MPgDyEYmX5. pic.twitter.com/9HjcRC7EnO — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 22, 2019

дипломати щоб залучити виборців до голосування записали відеозвернення.

У Туреччині кількість зареєстрованих виборців зросла на 43% у порівнянні з першим туром виборів.

Закордонні виборчі дільниці в Туреччині розпочали роботу в штатному режимі.К-ть зареєстрованих виборців зросла на 43% у порівнянні з першим туром виборів.Дипмісії в Анкарі,Стамбулі та Анталії здійснюють всі необхідні заходи з метою забезпечення належного виборчого процесу #Вибори pic.twitter.com/c2H9rHaJ3Q — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 21, 2019

А найекзотичніша ділянка була відрита на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, де голосували 12 полярників 24-ї Української антерктичної експедиції.