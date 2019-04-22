Волкер передал Зеленскому поздравления от Трампа и поблагодарил Порошенко

Президент США Дональд Трамп поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента и заверил в дальнейшей поддержке Украины.
Об этом сообщил спецпредставитель США Курт Волкер.
"Президент Трамп позвонил, чтобы поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию агрессии", - написал Волкер в своем Twitter.
President Trump called to congratulate Volodymyr Zelenskyy (@zeteam_official) for his electoral victory and the Ukrainian people for a peaceful & democratic election. We will continue to support 🇺🇦’s efforts to restore its territorial integrity and counter 🇷🇺 aggression. https://t.co/ShBOWU1rga— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 апреля 2019 г.
Также он отметил, что США благодарны Петру Порошенко за мужество в руководстве Украиной в тяжелое время, приверженность демократическим институтам и принятие воли украинского народа.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. По данным экзит-поллов, Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом.
Лидера "Квартала 95" поддержали более 70% избирателей, действующего президента - более 24%.
Ранее Зеленского поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Анджей Дуда, который пригласил его посетить Польшу, а также генсек НАТО и глава Евросовета.