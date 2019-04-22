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Волкер передал Зеленскому поздравления от Трампа и поблагодарил Порошенко

Спецпредставитель США пообещал и дальше поддерживать Украину.

Волкер передал Зеленскому поздравления от Трампа и поблагодарил Порошенко
Курт Волкер
Фото: youtube.com

Президент США Дональд Трамп поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента и заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Об этом сообщил спецпредставитель США Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил, чтобы поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию агрессии", - написал Волкер в своем Twitter.

Также он отметил, что США благодарны Петру Порошенко за мужество в руководстве Украиной в тяжелое время, приверженность демократическим институтам и принятие воли украинского народа.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. По данным экзит-поллов, Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом.

Лидера "Квартала 95" поддержали более 70% избирателей, действующего президента -  более 24%.

Ранее Зеленского поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Анджей Дуда, который пригласил его посетить Польшу, а также генсек НАТО и глава Евросовета.

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