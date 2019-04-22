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Премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах

Никол Пашинян пожелал новому президенту Украины успехов.

Премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах
Никол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины. Уверен, на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной получили новый уровень и служили нашим народам. Желаю Вам успехов", - написал он в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали меньше 30% избирателей, за его оппонента Зеленского - более 70%.

Зеленского уже поздравили с победой президент Франции Эммануэль Макрон и президент Анджей Дуда, который пригласил его посетить Польшу, а также генсек НАТО и глава Евросовета.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер передал Зеленскому поздравления от Дональда Трампа и поблагодарил Петра Порошенкоза работу.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев  заявил, что надеется что при президенте Украины Зеленском есть шансы на улучшения отношений между Москвой и Киевом.

Также Зеленского поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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