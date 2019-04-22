Премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины. Уверен, на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной получили новый уровень и служили нашим народам. Желаю Вам успехов", - написал он в своем микроблоге Twitter.
1/2 Щиро вітаю Володимира Зеленського з переконливою перемогою на демократичних виборах Президента 🇺🇦України! @zeteam_official— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 апреля 2019 г.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали меньше 30% избирателей, за его оппонента Зеленского - более 70%.
Зеленского уже поздравили с победой президент Франции Эммануэль Макрон и президент Анджей Дуда, который пригласил его посетить Польшу, а также генсек НАТО и глава Евросовета.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер передал Зеленскому поздравления от Дональда Трампа и поблагодарил Петра Порошенкоза работу.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что надеется что при президенте Украины Зеленском есть шансы на улучшения отношений между Москвой и Киевом.
Также Зеленского поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.