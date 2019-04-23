Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
ГлавнаяМир

Возле резиденции королевского Версаля в Париже произошел крупный пожар

Полиция оцепила периметр и просит не приближаться к месту возгорания.

Возле резиденции королевского Версаля в Париже произошел крупный пожар
Фото: twitter.com/jodorlando

В Париже вспыхнул масштабный пожар возле бывшей резиденции французских королей Версаль.

Об этом сообщают пользователи в Twitter.

В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где находится Версаль. Как выяснилось, загорелся не дворец, а постройки  на его территории.

На данный момент полиция оцепила периметр и просит не приближаться к месту возгорания.

Точной информации о причине пожара, а также о его масштабе нет.

Напомним, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Нотр-Дам де Пари, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Собора удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест.

Криминалисты считают, что причиной пожара могла быть проблема с электрикой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также