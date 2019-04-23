В Париже вспыхнул масштабный пожар возле бывшей резиденции французских королей Версаль.
Об этом сообщают пользователи в Twitter.
В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где находится Версаль. Как выяснилось, загорелся не дворец, а постройки на его территории.
На данный момент полиция оцепила периметр и просит не приближаться к месту возгорания.
Точной информации о причине пожара, а также о его масштабе нет.
#Incendie concession automobile à #Versailles rue du parc de clagny. pic.twitter.com/LMaTJ01tqC— Joss Beaumont 🇫🇷🇮🇹 (@jodorlando) 23 апреля 2019 г.
Напомним, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Нотр-Дам де Пари, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Собора удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест.
Криминалисты считают, что причиной пожара могла быть проблема с электрикой.