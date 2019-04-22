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Бездомные парижане пришли к Нотр-Даму с требованием крыши над головой

Акция прошла без происшествий.

Бездомные парижане пришли к Нотр-Даму с требованием крыши над головой
Фото: EPA/UPG

Во Франции около 50 бездомных активистов вышли с плакатами к собору Парижской Богоматери. Они выкрикивали лозунг "Нам тоже нужна крыша" в связи со сбором пожертвований на восстановление собора. Об этом сообщает Associated Press.

Участники акции держали в руках плакаты "Один миллиард за 24 часа. Бездомные = 0" и выступали против бизнесмена Бернара Арно, главы группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, который ранее пообещал выделить 200 миллионов евро на восстановление собора. Второй слоган бездомных - "Собору нужна крыша, и нам тоже".

Полиция Парижа наблюдала за мирным протестом и не мешала активистам.

Парижский епископ Мишель Апети в ответ на акция заявил городским властям, что политику в отношении бедных нужно пересмотреть и найти место и для бедных людей, а пока этого не произошло "они могут найти дом в Нотр-Даме - церковь всегда предоставит им убежище и тепло и никогда не выгонит прочь".

Напомним, 15 апреля в результате пожара у собора Парижской Богоматери обрушились шпиль и часть кровли. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал реконструировать Нотр-Дам за пять лет. Средства на реконструкцию собора предложили несколько французских миллиардеров, в первые сутки было задекларировано более 600 млн евро на восстановление храма.

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