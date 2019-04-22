Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Зеленский показал журналистам бюллетень и тут же заявил, что не показывал его
Зеленский показал журналистам бюллетень и тут же заявил, что не показывал его
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
ГлавнаяМир

На Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение

Режим ЧП введут сегодня ночью.

На Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение
Фото: EPA/UPG

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена после серии взрывов принял решение ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Режим чрезвычайного положения будет введен в ночь на вторник. Полиция и специальные службы Шри-Ланки получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности государства и народа. Президент поручил силовым ведомствам как можно скорее обнаружить лиц, причастных к серии взрывов, и усилить меры безопасности в местах расположения христианских церквей.

Правительство объявило завтрашний день национальным днем траура.

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в трех пятизвездочных отелях. По последним данным, в результате происшествия погибли 290 человек, еще не менее 500 получили ранения. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также