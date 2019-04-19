Во время пожара их усыпил углекислый газ.

180 тысяч пчел с пасеки, которая располагалась на крыше парижского собора Нотр-Дам выжили, несмотря на масштабный пожар в соборе, передает Голос Америки.

Пчелам удалось выжить, потому что во время пожара их усыпил углекислый газ. Об этом в Instagram написал пчеловод Никола Жен. Он разместил фото поврежденного крыши собора.

Фото: instagram.com/beeopic

"Немного надежды. На фото с дрона видно, что три улья еще на месте и, как представляется, повреждений нет", - написал он.

Также пчеловод разместил фото некоторых пчел, которые прятались на скульптуре горгульи.

"Пчелы Собора Нотр-Дам выжили! Ответственные за место это подтвердили!" - подписал фото Жен.

Фото: instagram.com/beeopic

В интервью АР пчеловод сказал: "СО2 (из дыма) их не убил, но они опьянели и уснули".

Три улья был установлены на крыше собора в 2013 году в рамках городской инициативы по увеличению популяции пчел в городе, сообщает AP.

Как сообщалось, в Париже нашли медного петуха, который украшал рухнувший шпиль Нотр-Дама.

Из горящего здания вынесли одну из крупнейших реликвий христиан - Терновый венец Христа, тунику святого Людовика и несколько картин.

При пожаре уцелели исторические витражные окна собора Парижской Богоматери 12-го и 13-го веков. Также огонь не зацепил орган, однако его залили струи воды во время тушения возгорания.