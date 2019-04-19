"Роснефть" собралась запретить Reuters на территории России

Российская компания "Роснефть" обвинила информационное агентство Reuters во лжи и "легализации слухов в интересах заказчиков".

Об этом говорится в заявлении на сайте компании в ответ на публикацию о том, что "Роснефть" помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций. По данным Reuters, "Роснефть" на этом зарабатывает: покупает у венесуэльской госкомпании PDVSA нефть со скидкой, а потом перепродает за полную стоимость.

В "Роснефти" эту информацию назвали "откровенной ложью".

"Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации", – заявили в пресс-службе компании.

"Reuters прекратил деятельность как информационное агентство и средство массовой информации. Эта структура систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализаций слухов в интересах заказчиков, выдумывает информационные поводы с целью нанесения ущерба российской экономике, российским компаниям и российскому государству", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что глава "Роснефти" Игорь Сечин - один из приближенных к Владимиру Путину лиц. В декабре 2018 года в Британии утвердили "черный список" олигархов Путина, в который вошли семь человек. Одним из них оказался Игорь Сечин.