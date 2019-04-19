Новый император Японии первую международную встречу проведет с Трампом

Трамп отправится в Токио в конце мая.

Новый император Японии Нарухито проведет первую международную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает местная газета "Майнити симбун" со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Японии.

Визит Трампа запланирован на 25-28 мая, президент США приедет в Японию уже в новую эру - "Рэйва", которая наступит после того, как Нарухито 1 мая сменит на троне своего отца императора Акихито.

Новый император Японии даст обед в честь американского гостя. Трамп в ходе визита проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, также президент США может посетить бой сумо и осмотреть эсминец класса "Идзумо".

Информацию о предстоящем визите подтвердили и в Белом доме. Администрация президента США также подтвердила и предстоящий визит премьер-министра Японии Абэ в Вашингтон.

"Президент Дональд Трамп и первая леди примут премьер-министра Японии Синдзо Абэ и госпожу Акиэ Абэ в Белом доме 26-27 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Абэ и Трамп обсудять санкции ООН в отношении Северной Кореи и продолжение денуклиаризации страны.