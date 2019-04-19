​В Северной Ирландии в ходе беспорядков убили журналистку

В Северной Ирландии в результате крупных беспорядков в городе Дерри вечером в четверг, 18 апреля, застрелили 29-летнюю журналистку Лайру Макки.

Об этом пишет BBC.

Полиция сообщила, что рассматривает случившееся как террористический акт, совершенный, вероятно "Новой ИРА".

Происшествие случилось около 23:00 по местному времени. Неизвестный человек совершил несколько выстрелов в сторону полиции. Макки была ранена и умерла по пути в больницу.

Беспорядки произошли в районе Крегган из-за полицейских рейдов накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году. Участники беспорядков забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.

Ирландская республиканская армия - организация, ставящая своей целью объединение входящей в Великобританию Северной Ирландии с независимой республикой Ирландия. Организация существует с 20-х годов XX века, с момента войны за независимость Ирландии. С 1968 по 1997 год включительно она и её сторонники совершили более десяти тысяч террористических атак и их попыток на территории Великобритании – и сложила оружие. В том же году несогласные члены организации сформировали группировку "Настоящая ИРА", которая действует по сей день.