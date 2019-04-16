В Колумбийском университете в США объявили лауреатов Пулитцеровской премии - самой престижной американской награды в области журналистики. Обладателями наград стали, в частности, журналисты изданий New York Times и Wall Street Journal, писавшие о финансах Дональда Трампа, и Capital Gazette, в редакцию которой в июне прошлого года ворвался стрелок. Список победителей опубликован на сайте премии.

В мэрилендской Capital Gazette не праздновали получение премии. Журналисты получили награду за освещение стрельбы в собственной редакции. В июне прошлого года пятеро журналистов газеты погибли в результате нападения вооруженного мужчины. Несмотря на трагедию, на следующий день после атаки редакция вышла на работу. Первую полосу пятничного номера редакция посвятила погибшим коллегам. Газете присуждена премия в 100 тыс. долларов.

Газета New York Times получила премию за расследование обвинений в уклонении от уплаты налогов в адрес Дональда Трампа. Газета утверждает, что нынешний президент США в 1990-е годы был замешан в сомнительных операциях, а в некоторых случаях - в откровенно мошеннических.В октябре прошлого года налоговая инспекция штата Нью-Йорк подтвердила, что ведет расследование по материалам газеты.

Журналисты Wall Street Journal тоже получили "Пулитцера" за расследование о Трампе. Именно эта газета первой поговорила с женщинами, которые, как утверждают, имели связь с Трампом, и написала о том, что некоторым из них президент якобы передавал деньги за молчание через своих приближенных.

Престижный приз за общественную работу достался South Florida Sun Sentinel за освещение последствий стрельбы в школе имени Марджери Стоунмен Дуглас во Флориде. Газеты выпустила серию материалов о том, что власти были плохо подготовлены к трагедии.

В номинации "Международный репортаж" выбрали двух победителей - Associated Press за серию материалов о войне в Йемене и Reuters за серию фото о конфликте с этнической группой рохинджа в Мьянме.

Победу в номинации "Быстрые новости" получило издание Pittsburgh Post-Gazette, которое освещало стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча.

Премии в области литературы получили Ричард Пауэрс за роман "Верхний ярус", историк Дэвид Блайт за биографическое произведение "Фредерик Дуглас Пророк свободы", поэт Форрест Гандер за сборник стихов "Быть с".

"Специальную награду" присудили покойной певице Арете Франклин - за вклад в американскую культуру.

Пулитцеровская премия вручается ежегодно с 1917 года, на данный момент в 21 категории - за достижения в области журналистики (14 категорий), а также литературы, драматургии, истории и музыки (семь категорий).