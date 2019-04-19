Лукашенко объявил о досрочных парламентских выборах

С точной датой голосования президент еще не определился.

В 2019 году в Беларуси пройдут досрочные выборы в парламент. Об этом сегодня в ходе обращения к народу заявил президент страны Александр Лукашенко, пишет "Белта".

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя", - заявил он.

Лукашенко отметил, что пока не определился по дате, но озвучил, что голосование может пройти "в районе 7 ноября".

Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться в 2020 году.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.

Лукашенко стал президентом в 1994 году и уже через два года провел референдум, изменил конституцию, значительно расширив свои полномочия, и распустил оппозиционный парламент.