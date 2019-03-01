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Лукашенко уверен, что 98% белорусов проголосуют против объединения с Россией

Россияне, в свою очередь, "готовы хоть завтра к объединению".

Лукашенко уверен, что 98% белорусов проголосуют против объединения с Россией
Александр Лукашенко
Фото: Белорусский партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что у России и ее лидера Владимира Путина нет намерений поглотить Беларусь.

Об этом он заявил журналистам, передает БЕЛТА.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что за время, прошедшее после развала СССР, выросло поколение, привыкшее жить в независимом государстве.

"Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против, - сказал Лукашенко. - Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, да и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать совершенно в другой форме, как родные, близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?"

При єтом Лукашенко выразил уверенность в том, что россияне в свою очередь абсолютно не боятся любых интеграционных структур и "готовы хоть завтра к объединению".

"Я в шутку говорю, вот давайте в состав Беларуси включим Россию. Думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться?" - отметил Лукашенко.

Он добавил, что российская сторона, к сожалению, не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений. Например, при обсуждении совместной валюты Союзного государства.

Напомним, ранее лукашенко заявил, что Беларусь не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство.

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