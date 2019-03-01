​Лукашенко заявил, что согласен на единую валюту с Россией - "общий рубль"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль".

Об этом он заявил в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ в пятницу в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль... Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - сказал Лукашенко.

По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра.

"И главное - эмиссионный центр. Он мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси заявил, что считает Российскую Федерацию основным союзником.

Лукашенко также говорил, что его страна не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство.