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На железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску

В соцсетях связывают это с подготовкой к II Европейским играм.

На железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску
Железнодорожный вокзал в Минске
Фото: tut.by

На центральном железнодорожном вокзале столицы Беларуси заменили вывеску - вместо русскоязычной оставили надписи на белорусском языке и на английском.

Об этом сообщает TUT.BY.

Раньше над входом была русскоязычная надпись "Железнодорожный вокзал", теперь же вывеску заменили на белорусскоязычную - "Чыгуначны вакзал". Также появилась надпись на английском языке "Central railway station".

В соцсетях связывают это с подготовкой к II Европейским играм, которые пройдут в Минске летом.

Вывеска на русском языке была здесь с момента сдачи нового вокзального комплекса в эксплуатацию 30 декабря 2000 года. Тогда над центральным входом в здание смонтировали надпись "Железнодорожный вокзал", выполненную из нержавеющей стали.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "беспрецедентном шаге" ради нацбезопасности и приказал приказал усилить охрану границы.

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