Сервис видеохостинга YouTube объявил об изменении правил с 25 февраля 2019 года. Согласно сообщению в официальном блоге сервиса, пользователей не будут сразу лишать доступа за нарушения правил использования.

"С самых первых дней работы YouTube мы полагались на систему трех нарушений и уведомления по электронной почте, чтобы дать каждому возможность пересмотреть и понять, что пошло не так, прежде чем они столкнутся с более серьезными последствиями. И это работает: 94% тех, кто получает первый штраф, никогда не получают второго", - сказано в сообщении сервича.

Сейчас система предусматривает постепенного ограничение доступа пользователя за повторные нарушения: после первого нарушения пользователь получает предупреждение и на 90 дней лишается возможности проводить прямые трансляции, после второго нарушения - двухнедельный запрет на добавление новых видеороликов, после третьего — аккаунт нарушителя блокируют на три месяца.

По новым правилам каждый, кто загружает контент на YouTube, теперь будет получать уведомление, если его видео противоречит правилам сообщества. Несмотря на то, что контент будет удален, канал не получает никакого наказания. Такое уведомление отправляется всего один раз, и не будет отменено через 90 дней.

Первое предупреждение приведет к ограничениям, действующим одну неделю. К ним относится возможность добавлять любые материалы на YouTube, в том числе проводить прямые трансляции. Кроме того, на канале станут недоступны еще некоторые функции. Предупреждение действуют 90 дней.

После второго предупреждения автор потеряет возможность загружать новый контент на две недели.

Третье предупреждение в течение 90 дней приведет к блокированию аккаунта.

Напомним, YouTube предупредил проект Крым.Реалии, что Google может заблокировать видеозапись о преследовании в аннексированном Крыму граждан Украины по обвинениям в связи с религиозной организацией "Хизб ут-Тахрир". Поводом стало уведомление Роскомнадзора.