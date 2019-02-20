​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы нацелить ракеты на США в случае угрозы.

Об этом он сказал в послании Федеральному собранию Госдумы, комментируя развал Договора о ракетах средней и малой дальности, пишет ТАСС.

По словам Путина, Россия нацелит оружие не только на страны Евросоюза, где США разместят ракеты средней и меньшей дальности, но и на сами США в случае угрозы.

"Если же они действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас", - сказал Путин.

Он заявил, что в таком случае РФ предпримет "зеркальные и асимметричные действия".

"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, из которых для нас будет поступать угроза, но и тех территорий, где расположены центры принятия решений относительно применения ракетных комплексов, которые нам угрожают", - сказал Путин.

"Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны, и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России", - заявил он.

Путин добавил при этом, что Россия хочет дружеских отношений со США.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж. В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

На следующий день президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.