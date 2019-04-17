Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Французские миллиардеры Пино и Арно выделили 300 млн евро на восстановление Нотр-Дам де Пари (обновлено)
Французские миллиардеры Пино и Арно выделили 300 млн евро на восстановление Нотр-Дам де Пари (обновлено)
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"
В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Сгоревший Киев
Сгоревший Киев
Зеленский и Порошенко договорились об аренде НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля (обновлено)
Зеленский и Порошенко договорились об аренде НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля (обновлено)
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
ГлавнаяМир

В Париже нашли медного петуха, который украшал рухнувший шпиль Нотр-Дама

При пожаре уцелели старинные витражи и орган.

В Париже нашли медного петуха, который украшал рухнувший шпиль Нотр-Дама
Фото: EPA/UPG

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщил глава Французской федерации строителей Жак Шаню.

"Невероятно: один из наших коллег из Объединения компаний по реставрации исторических построек нашел среди завалов петуха, украшавшего верх шпиля Нотр-Дама. Интуиция его не подвела", - написал он в твиттере.

Шаню опубликовал фотографию, на которой видно, что выполненный из меди петух при падении не слишком сильно пострадал.

Днем ранее, когда во время сильного пожара шпиль рухнул, французские СМИ сообщали, что фигурка петуха - один из известных элементов украшения собора, - наверняка безвозвратно утрачена.

Напомним, масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали утром 16 апреля. Каменная часть Собора - 850-летнее каменное сооружение готического здания - уцелела. Часть ценностей удалось спасти сразу - в частности, из горящего здания вынесли одну из крупнейших реликвий христиан - Терновый венец Христа, тунику святого Людовика и несколько картин.

При пожаре уцелели исторические витражные окна собора Парижской Богоматери 12-го и 13-го веков. Также огонь не зацепил орган, однако его залили струи воды во время тушения возгорания.

Ранее сообщалось, что Нотр-Дам будут восстанавливать по видеоиграм, панорамным фотографиям и 3D-картам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также