При пожаре уцелели старинные витражи и орган.

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщил глава Французской федерации строителей Жак Шаню.

"Невероятно: один из наших коллег из Объединения компаний по реставрации исторических построек нашел среди завалов петуха, украшавшего верх шпиля Нотр-Дама. Интуиция его не подвела", - написал он в твиттере.

Шаню опубликовал фотографию, на которой видно, что выполненный из меди петух при падении не слишком сильно пострадал.

Incroyable! Un de nos adhérents du @GMHistoriques a retrouvé dans les décombres le coq du haut de la flèche de #NotreDame Son intuition était la bonne! Merci à nos bâtisseurs passionnés du patrimoine pour leur engagement: Le savoir-faire français est là. #ReconstruireNotreDame pic.twitter.com/EG2yyj28Bm — Jacques CHANUT (@chanutj) 16 апреля 2019 г.

Днем ранее, когда во время сильного пожара шпиль рухнул, французские СМИ сообщали, что фигурка петуха - один из известных элементов украшения собора, - наверняка безвозвратно утрачена.

Напомним, масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали утром 16 апреля. Каменная часть Собора - 850-летнее каменное сооружение готического здания - уцелела. Часть ценностей удалось спасти сразу - в частности, из горящего здания вынесли одну из крупнейших реликвий христиан - Терновый венец Христа, тунику святого Людовика и несколько картин.

При пожаре уцелели исторические витражные окна собора Парижской Богоматери 12-го и 13-го веков. Также огонь не зацепил орган, однако его залили струи воды во время тушения возгорания.

Ранее сообщалось, что Нотр-Дам будут восстанавливать по видеоиграм, панорамным фотографиям и 3D-картам.