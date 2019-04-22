На футболках игроков ПСЖ не было привычных фамилий.

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (3:1) играли в футболках, посвященных парижскому собору Нотр-Дам-де-Пари.

На минувшей неделе в здании произошел грандиозный пожар, в результате которого обрушился шпиль.

На передней части футболок игроков ПСЖ был изображен храм, а на спинах - надпись "Notre-Dame" вместо фамилий.

PSG players have Notre Dame on their shirts this evening to pay tribute after the fire-related tragedy ♥️💙🇫🇷#PSGMON pic.twitter.com/iXW61QMOpY — Goal (@goal) 21 апреля 2019 г.

Напомним, ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции после того, как "Лилль" сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).