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"Пари Сен-Жермен" в чемпионском матче с "Монако" сыграл в футболках с надписью "Notre-Dame" вместо фамилий

На футболках игроков ПСЖ не было привычных фамилий.

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (3:1) играли в футболках, посвященных парижскому собору Нотр-Дам-де-Пари.

На минувшей неделе в здании произошел грандиозный пожар, в результате которого обрушился шпиль.

На передней части футболок игроков ПСЖ был изображен храм, а на спинах - надпись "Notre-Dame" вместо фамилий.

Напомним, ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции после того, как "Лилль" сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).

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