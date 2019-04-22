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Бензема побил 117-летнее клубное достижение "Реала"

Карим отметился хет-триком в матче против "Атлетика".

Бензема побил 117-летнее клубное достижение "Реала"
Карим Бензема
Фото: EPA/UPG

В 33-м туре испанской Ла Лиги "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" крупно переиграл "Атлетик" 3:0 и сохранил теоретические шансы догнать "Барселону" – за 5 туров до финиша "королевский" клуб отстает от каталонцев на 13 очков.

Отметим, что все голы в составе "бланкос" в ворота басков на счету Карима Бензема.

Добавим, что француз в последних матчах за мадридцев отмечается высокой результативностью - в последних пяти матчах Кариму удавалось забить как минимум один гол - он отличился в игре с "Уэской" (3:2), "Валенсией" (1:2), "Эйбаром" (2:1), "Леганесом" (1:1) и "Атлетиком" (3:0). При этом на счет форварда пришлись последние восемь голов "сливочных".

Как сообщает MisterChip в Twitter, ранее ни одному футболисту за всю 117-летнюю историю "Реала" не удавалась столь длительная результативная серия.

Бензема защищает цвета "Реала" с 2009 года. За 10 лет в составе "бланкос" 31-летний нападающий завоевал 17 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги Чемпионов. В нынешнем сезоне Карим провёл 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами.

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