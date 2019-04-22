Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Порошенко не считает Гройсмана и Луценко предателями
Порошенко не считает Гройсмана и Луценко предателями
ГлавнаяСпорт

"Манчестер Юнайтед" обновил клубный антирекорд в Английской Премьер-Лиге

Манкунианцы уступили "Эвертону" 0:4.

"Манчестер Юнайтед" обновил клубный антирекорд в Английской Премьер-Лиге
Манчестер Юнайтед
Фото: EPA/UPG

Накануне в рамках 35-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" был унижен в Ливерпуле "Эвертоном", пропустив на "Гудисоне" 4 безответные мяча.

Таким образом, подопечные Уле Гуннара Сольскьяера довели количество пропущенных мячей в АПЛ в текущем сезоне до 48, что является наихудшим показателем за всю историю выступлений "красных дьяволов" в первом английском дивизионе.

Предыдущий рекорд команды был в сезонах-1999/2000 и 2001/02, когда МЮ под руководством Алекса Фергюсона завершили сезон с 45-ю пропущенными мячами.

На данный момент в турнирной таблице АПЛ подопечные Сольскьяера занимают 6-е место (64 очка), имея призрачные шансы попасть в Топ-4.

Стоит добавить, что в матче на "Гудисоне" за свои команды в старте вышли экс-игроки "Шахтера" - бразильцы Фред и Бернард.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также