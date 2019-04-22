Накануне в рамках 35-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" был унижен в Ливерпуле "Эвертоном", пропустив на "Гудисоне" 4 безответные мяча.

Таким образом, подопечные Уле Гуннара Сольскьяера довели количество пропущенных мячей в АПЛ в текущем сезоне до 48, что является наихудшим показателем за всю историю выступлений "красных дьяволов" в первом английском дивизионе.

Предыдущий рекорд команды был в сезонах-1999/2000 и 2001/02, когда МЮ под руководством Алекса Фергюсона завершили сезон с 45-ю пропущенными мячами.

На данный момент в турнирной таблице АПЛ подопечные Сольскьяера занимают 6-е место (64 очка), имея призрачные шансы попасть в Топ-4.

Стоит добавить, что в матче на "Гудисоне" за свои команды в старте вышли экс-игроки "Шахтера" - бразильцы Фред и Бернард.