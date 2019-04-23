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Умер бывший герцог Люксембурга Жан

Монарху было 98 лет.

Умер бывший герцог Люксембурга Жан
Великий герцог Жан с сыном Анри
Фото: EPA/UPG

23 апреля в возрасте 98 лет умер бывший великий герцог Люксембурга Жан, который правил в стране с 1964 по 2000 год.

Об этом говорится на сайте герцогского дома.

"С большой грустью я сообщаю о смерти моего любимого отца, Его Королевского Высочества великого герцога Жана, который упокоился в окружении его семьи", - сообщил нынешний великий герцог Анри.

Великий герцог Люксембурга Жан родился в Берге 5 января 1921 года.

В ноябре 1942 года он вступил в британскую армию, а в 1944 году участвовал в Нормандской операции.

Жан возглавил Люксембург 12 ноября 1964 года после отречения своей матери Шарлотты, а 7 октября 2000 года сам отрекся от престола в пользу своего сына Анри.

Великое Герцогство Люксембург расположено между Бельгией, Францией и Германией. Это одно из самых маленьких суверенных государств в мире.

Великий герцог - глава гсоударства, но вся исполнительная власть принадлежит правительству.

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