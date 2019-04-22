Стоимость нефти Brent приблизилась к $74

Нефть эталонных марок активно дорожает в ходе торгов в понедельник на решении США не продлевать разрешения на экспорт иранской нефти. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,99 (на 2,77%) - до $73,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май, торги которыми завершаются в понедельник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $1,59 (на 2,48%) - до $65,59 за баррель.

Обе марки обновили рекордные показатели с прошлого октября.

Напомним, сегодня днем президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.