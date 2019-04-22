В Стамбуле из-за оползня обрушился жилой дом

Спасатели успели эвакуировать здание до того, как обрушились перекрытия.

В Стамбуле из-за оползня обрушился жилой, однако никто из жителей не пострадал. Об этом сообщает местное издание Huriyet Daily News.

Инцидент произошел в районе Кягытхан около 14:00. Из-за оползня возникла угроза обвала здания, власти эвакуировали жителей дома и близлежащие здания и оцепили территорию. Здание рухнуло фактически в прямом эфире.

После обрушения к работам по ликвидации последствий приступили спасатели и медики. В результате обвала никто не пострадал.

Опасность разрушения сохраняется для десяти соседних строений, оттуда также эвакуировали жителей.

Напомним, в феврале в Стамбуле обрушился семиэтажный дом, при крушении погиб 21 человек из 35, находившихся в здании, остальных достали из-под обломков спасатели. Позже оказалось, что в разрушенном доме было разрешение только на три этажа, а верхние четыре были построены незаконно.