Убийцу болгарской журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмы

Суд в Болгарии приговорил к 30 годам лишения свободы Северина Красимирова. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве телевизионной журналистки Виктории Мариновой.

Судебный процесс завершился 22 апреля в городе Русе на севере Болгарии. Подсудимый признал себя виновным в изнасиловании и убийстве, передает Радио Свобода.

21-летний Северин Красимиров был задержан в Германии по подозрению в убийстве Виктории Мариновой. По данным следствия, он приехал в Германию из болгарского города Русе, где нашли тело журналистки.

Об убийстве директора и ведущей канала TVN 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Ее тело вместе с вещами и автомобилем было обнаружено на севере Болгарии в родном городе Руссе. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского Союза.