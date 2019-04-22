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Убийцу болгарской журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмы

Подсудимый признал себя виновным.

Убийцу болгарской журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмы
Фото: facebook.com/Виктория Маринова

Суд в Болгарии приговорил к 30 годам лишения свободы Северина Красимирова. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве телевизионной журналистки Виктории Мариновой.

Судебный процесс завершился 22 апреля в городе Русе на севере Болгарии. Подсудимый признал себя виновным в изнасиловании и убийстве, передает Радио Свобода.

21-летний Северин Красимиров был задержан в Германии по подозрению в убийстве Виктории Мариновой. По данным следствия, он приехал в Германию из болгарского города Русе, где нашли тело журналистки.

Об убийстве директора и ведущей канала TVN 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Ее тело вместе с вещами и автомобилем было обнаружено на севере Болгарии в родном городе Руссе. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского Союза.

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