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Трамп направил к границе с Мексикой вооруженных солдат

Трамп направил к границе с Мексикой вооруженных солдат
Президент США Дональд Дж. Трамп ( центре), вице-президентом Майком Пенсом (справа от него) и республиканцами Сената общается со
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в среду, 24 апреля, заявил о том, что на границу США и Мексики направлены американские солдаты. Об этом он написал в своем Твиттере.

"В настоящий момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", - написал Трамп. При этом Трамп вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся в США.

Перед этим Трамп отмечал, что "очень большой караван из более чем 20 тысяч людей начал свой путь через Мексику".

"Мексика сократила его размер, однако он все еще идет. Мексика должна остановить тех, кто остался, или нам придется закрыть этот участок границы и мобилизовать военных. У контрабандистов и картелей есть оружие", - подчеркнул глава США.

Напомним, что Трамп призвал выделить $5,7 млрд на стену с Мексикой. Борьба Конгресса против строительства стены в декабре-феврале привела к шат-дауну правительства.

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