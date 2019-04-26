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В российском Красноярске горит завод по производству баллистических ракет

По официальной версии, горит склад с холодильниками.

В российском Красноярске происходит крупный пожар на территории завода военной техники "Красмаш". Об этом сообщают местные СМИ и пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Площадь пожара достигла 24 тыс. кв. м, пожару присвоен четвертый (наивысший) уровень сложности. Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.

"Пожар не представляет угрозы цехам, производящим ракеты "Сармат", "Синева" и другое вооружение. Эти объекты расположены на значительном расстоянии от горящего склада. На складе хранились 50 тыс. холодильников", - сказано в сообщении.

На месте пожара работают 94 пожарных, 16 автоцистерн и пять автолестниц. По некоторым данным, пожар начался после взрыва, но официальные источники этого не подтверждают.

Сотрудников завода эвакуировали.

На место пожара направили мобильную лабораторию для замера содержания вредных веществ в воздухе.

АО "Красмаш" (Красноярский машиностроительный завод) основано в 1932 году. Производит баллистические ракеты для подводных лодок, базовые модули разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон".

Фото: newslab.ru

Фото: krsk.sibnovosti.ru

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