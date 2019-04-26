​Трамп не удивлен делом о вмешательстве Украины в выборы президента США и ждет реакции прокурора

"Я бы положился на генпрокурора, и посмотрим, что он скажет об этом", - сказал президент США.

Президент США Дональд Трамп не удивлен делом о возможном вмешательстве украинских властей в американские выборы в 2016 году и ожидает реакции на него генерального прокурора США Уильяма Барра.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Вопрос по Украине выглядит очень интересно. Я совсем недавно говорил с новым президентом и поздравил его с потрясающей гонкой, невероятной кампанией, большой неожиданной победой - 75% голосов. Но это выглядит важно. Я не удивлен", - сказал Трамп.

Ведущий сообщил, что Украина предлагает США ознакомиться с материалами дела и спросил Трампа, хотел бы он, чтобы американцы тоже увидели эту информацию. "Думаю, да", - ответил президент США.

"У нас отличный новый генеральный прокурор. Он проделал прекрасную работу за очень короткий промежуток времени. Он очень умный и непреклонный. Я бы положился на него, и думаю, он хотел бы увидеть это. Люди обсуждают эту ситуацию с Украиной уже давно. Я бы положился на генпрокурора, и посмотрим, что он скажет об этом", - сказал Трамп.

Ранее в интервью другому изданию Трамп сообщил, что Барр изучает информацию о "сливе" украинскими властями информации о тогдашнем главе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте. В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранители расследуют возможное вмешательство украинских властей в выборы в США, - в частности, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

В НАБУ в ответ обвинили Луценко в "абсурдной попытке дискредитации" Бюро.

Напомним, 18 апреля в США опубликовали доклад Мюллера по "российскому делу" о вмешательстве в выборы 2016 года.