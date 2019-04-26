Более тысячи нелегальных мигрантов сбежали из центра задержания в Мексике

Не менее 1300 нелегальных иммигрантов сбежали из центра задержания в городе Тапачула на юге Мексики. Побегу предшествовал массовый бунт, в ходе которого задержанные протестовали против условий пребывания в центре - заведение не рассчитано на такое большое количество людей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Большинство мигрантов - выходцы с Кубы. Через некоторое время после побега около 700 человек вернулись обратно в центр, местонахождение еще 600 нелегалов остается неизвестным.

По данным СМИ, центр в Тапачуле рассчитан на прием 900 человек, однако численность лиц, содержащихся в нем, порой достигала 3 тыс. человек. В центре уже трижды, в том числе накануне, вспыхивали бунты.

С октября прошлого года десятки тысяч нелегалов - выходцев из стран Латинской Америки - собираются в караваны и пересекают Мексику в надежде попасть на территорию США. Президент США Дональд Трамп неоднократно грозил полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть в США.